Het regent veel, lang en hard, maar de zomer is in aantocht (nu echt)

Het regent deze vrijdag vaak, lang, veel en hard in onze provincie. "De regenmeters zullen goed gevuld worden", vertelt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. "In het zuidoosten van de provincie kan er zo'n dertig millimeter regen vallen, misschien wel veertig millimeter." Zonniger nieuws voor deze dag heeft hij niet. Maar niet getreurd: de weerman belooft dat er beter weer op komst is.

Voor deze tijd van het jaar is 24 graden een gemiddelde temperatuur. Dat gaan we vrijdag niet redden. "De temperaturen van 16 graden zijn niet om over naar huis te schrijven", zegt Snoek in radioprogramma KEIgoedemorgen op Omroep Brabant. Hij trekt daarom een simpele conclusie: "Het is koel en nat vandaag en het kan alleen maar beter." En dat gaat ook lukken, belooft de weerman. "Het kan zijn dat je zaterdagochtend nog tegen een grijze lucht aan zit te kijken, maar het zonnetje breekt in de loop van de dag door. Er kunnen dan ook nog wat regenbuien vallen, maar die zijn qua neerslag en duur stukken korter dan vrijdag." De beste dag van het weekend is zondag. Met een beetje geluk blijft het helemaal droog en laat de zon zich veel zien. "Met een temperatuur van 22 graden is het een mooie dag om te gaan fietsen of om op stap te gaan", besluit Snoek.

"Maandag lijkt een warme dag te gaan worden."

Zondag is een mooie opmaat voor het begin van de nieuwe week. Want dan zien we temperaturen die wat meer bij deze tijd van het jaar passen. "Maandag lijkt een warme dag te worden. Het kan wel zo'n 27 graden worden. Het is zo'n dag waarop je verkoeling kunt zoeken op het strand bij een van de waterplassen in Brabant." De snelle stijging in temperaturen kan volgens Alfred wel zorgen voor wat onweer. "Maandag is dus een dag om in de gaten te houden." Alfred verwacht dat het weer voorlopig even zo blijft. "We pakken regelmatig wat warmte mee uit Zuid-Europa, maar dat wordt dan snel afgestraft met een regenbui. Vakantiegangers in eigen land doen er goed aan om het weer in de gaten te houden. Ze moeten vooral genieten van de mooie momenten, die er ongetwijfeld ook zullen zijn."