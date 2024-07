Amateurclubs moeten gaan voetballen in de Randstad: 'Arrogantie ten top'

Diverse amateurclubs uit Brabant zijn zeer teleurgesteld in de KNVB. Zwaluw V.F.C. uit Vught, sv TOP uit Oss en VV Nieuwkuijk zijn door de voetbalbond ingedeeld in de tweede klasse B met diverse clubs uit de regio Amsterdam en Rotterdam. Een beroep samen met drie clubs uit Gelderland heeft niks opgeleverd. "In overleg zoeken naar een oplossing vindt de bond blijkbaar te veel moeite kosten. Arrogantie ten top", zeggen de clubs in een verklaring.

Voor de tweedeklassers betekent de nieuwe indeling dat er veel extra kilometers gemaakt moeten worden. Voorstellen om de klassen anders in te delen of kleinere klassen te maken, zijn door de KNVB van tafel geschoven. Volgens de bond is de huidige indeling de 'minst slechte oplossing'. Dat is per brief richting de clubs gestuurd.

"'Tien van de dertien clubs hebben bezwaar ingediend, maar de KNVB blijft onverstoorbaar. De KNVB heeft een jaar geleden het idee gelanceerd voor een nieuwe voetbalpiramide. Hierdoor zouden er meer clubs in de regio gaan spelen en het voetbal aantrekkelijker worden door meer derby’s. Ook voor de binding met supporters zou dit goed zijn. Maar wat voor volstrekt averechts gevolg dit heeft voor de competitie-indeling is onvoorstelbaar", staat in de verklaring.