Ga jij naar de Olympische Spelen in Parijs? Wij horen graag van je!

Op het EK-voetbal grepen we helaas net naast het goud, máár... Niet getreurd: nog meer dan genoeg (Brabantse) medaillekansen deze zomer tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En daar zijn wij ook bij! Alleen kunnen we nog wel jouw hulp gebruiken.

Heb jij een vriend, vriendin, familielid of vage kennis die iets bijzonders van plan is in de Franse hoofdstad? Ga je bijvoorbeeld met wat vrienden liftend naar Parijs? Moedig je jouw favoriete sporter aan met je hockeyteam? Of is het altijd al je opa’s wens geweest om bij de Spelen te zijn? Wij horen het graag. Mail ons op [email protected]