Opmerkelijke keuze van Bossche basketbalclub: 'Focus op competitie'

Het seizoen van Heroes Den Bosch gaat er veel anders uitzien dan voorgaande jaren. Clubeigenaar Bob van Oosterhout laat weten dat de basketbalclub zich niet heeft ingeschreven voor het Europese toernooi FIBA Europe Cup. "Voor de toekomst is dat zeker wel onze ambitie, alleen dit seizoen focussen we op iets anders."

In een reactie op social media geeft Van Oosterhout aan dat Heroes Den Bosch wel meedoet aan de kwalificatieronde voor de Basketball Champions League. "Ja, de tegenstanders zijn te goed en het zullen weer hele, hele zware potjes worden. Maar tegelijkertijd zijn wij sportmensen en we willen strijden om het hoogst haalbare. Als we de kans krijgen, doen we altijd mee in de strijd om een plekje in de Champions League."

"Meer wedstrijden en tegen betere teams."

Bij uitschakeling gaan de Bosschenaren niet automatisch verder in de FIBA Europe Cup, een lager Europees toernooi. "Een belangrijke reden is dat de BNXT League (competitie met Nederlandse en Belgische clubs) voor het eerst een heel seizoen duurt. We spelen uit en thuis twintig keer tegen een ploeg uit België, dat kun je ook wel zien als Europese wedstrijden. Dat betekent dat we meer duels gaan spelen en tegen veel betere teams. Onze volledige focus gaat op de competitie."

"Een heel serieus prijskaartje."

Er is nog een reden om het dit seizoen anders te doen. "Het spelen van een Europese competitie brengt een heel serieus prijskaartje met zich mee. We hebben er dit jaar voor gekozen om dat geld op een slimme manier ergens anders in te zetten."

"Zo sterk mogelijk team, niet zo snel mogelijk een selectie."