Storingen op het spoor: hier sta je het vaakst stil

Het is voor treinreizigers een bekend fenomeen: storing op het spoor. Weersomstandigheden, dieren op het spoor en seinstoringen, er zijn talloze redenen waardoor een treinstel vertraging op kan lopen. In onze provincie gebeurde dit sinds 2011 maar liefst 3.470 keer. Omroep Brabant zocht uit op welke van de vijf grootste Brabantse trajecten je de meeste kans hebt om stil te staan.

Tussen Breda en Tilburg vinden de meeste storingen plaats. Uit een analyse van het archief van de website Rijden de Treinen blijkt dat er sinds het eerste meetmoment in 2011 maar liefst 979 storingen op dit traject waren. Dit aantal bestaat uit storingen veroorzaakt door onder andere weersomstandigheden, defecten aan het spoor of materiaal en aanrijdingen. Geplande werkzaamheden aan het spoor zijn niet meegenomen in de analyse. Klik op de balken om het precieze aantal storingen per spoor te zien:

Storingen in 2024

Dit jaar staat traject Den Bosch - Eindhoven tot dusver bovenaan. Tot 12 juli kreeg de centrale van de NS 59 meldingen over dit spoor binnen. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal storingen in 2024 (207). Ook tussen Eindhoven en Tilburg stond de trein vaak stil; op dit traject zijn 49 storingen gemeld. Klik op de stations om het aantal storingen per traject te zien:

Vorig jaar baalden reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven ook al vaak. In 2023 zijn er maar liefst 104 meldingen over dit traject binnengekomen. Een klein verschil met de ‘nummer 2’, Eindhoven - Tilburg: hier werden toen 103 storingen gerapporteerd. Tussen Breda en Roosendaal waren relatief weinig storingen; slechts 25 maal. Dit jaar worden dit er hoogstwaarschijnlijk meer. De teller staat op het moment van schrijven al op hetzelfde aantal, met nog een kleine vijf maanden te gaan. Klik op de stations om het aantal storingen per traject te zien:

Er is geen peil te trekken op het aantal storingen op Brabantse sporen per jaar. Het ene jaar valt het aantal hoog uit, terwijl dit het jaar erop weer toeneemt. In de afgelopen vijf jaar was 2021 het meest ‘gunstige’ jaar, toen kwamen er 328 meldingen binnen, maar de aantallen blijven wisselvallig. Klik op de lijn om het aantal storingen per jaar te zien:

Wanneer we inzoomen en ieder traject per jaar vergelijken, worden er wel duidelijke verschillen zichtbaar. Tussen Den Bosch en Eindhoven neemt het aantal storingen na een flinke daling in 2020 per jaar geleidelijk toe. Bredase treinreizigers hadden meer geluk. Op beide trajecten (Breda - Tilburg en Breda - Roosendaal) is een dalende lijn in het aantal meldingen van 2019 tot 2023 te zien. Klik op de balken om het precieze aantal storingen per spoor te zien:

