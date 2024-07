Patiënten verbaasd dat Bossche huisarts per direct moet stoppen met werk

Patiënten van een huisarts uit Den Bosch zijn verbaasd dat hij per direct moet stoppen met zijn werk. Het Tuchtcollege voor de Gezondheid heeft dat bepaald nadat de kinderen van een overleden patiënt een klacht hadden ingediend. Er waren de afgelopen jaren al vaker klachten over de huisarts binnengekomen.

De huisarts heeft twee praktijken in Den Bosch, een in Empel en een in de Maaspoort. In de stromende regen komen patiënten daar aan. Zij blijken nog niet allemaal op de hoogte te zijn. "Ik heb er nog helemaal niets van gehoord, daar kijk ik wel van op", reageert een jongen verbaasd. Een oudere dame is zichtbaar geschokt als ze het nieuws hoort. "Ik schrik hiervan. Ik kom al bij hem sinds 1978. Ik ben altijd heel vriendelijk en fijn geholpen. Hij is heel aardig en betrokken. Dit vind ik echt erg en zorgwekkend. Voor de huisarts, maar ook voor mezelf als patiënt."

"Ik heb er steeds voor gezorgd dat ik bij een andere arts een afspraak had."

Bij de praktijk in Empel blijkt een enkeling wel op de hoogte te zijn. "Ja, ik heb het al gehoord", zegt een mevrouw vanonder een grote gekleurde paraplu. "Ik ben zelf niet bij deze huisarts onder behandeling. Toen hij deze praktijk overnam heb ik informatie over hem opgezocht. Toen ik zag dat hij al een paar keer een waarschuwing had gekregen, heb ik ervoor gezorgd dat ik steeds bij een andere arts een afspraak had." Ze schrikt wel van het feit dat het Tuchtcollege heeft besloten dat de huisarts meteen moet stoppen. "Dat vind ik wel schokkend. Ook omdat bekend was dat er al vaker wat gebeurd was. Ik hoop niet dat het grote gevolgen heeft voor de patiënten." De praktijk heeft inmiddels laten weten dat de andere huisartsen die daar werken de zorg voor de patiënten over zullen nemen.

"Zo'n zwaardere maatregel krijgt iemand niet zomaar."