Hologram Alicia vervangt apothekersassistenten in Eindhoven

In Eindhoven is deze week de eerste apotheek van Nederland met een hologram gestart. Het hologram Alicia lijkt op een echt mens, maar ze is door de computer bedacht. Door Alicia zijn de apothekersassistenten achter de balie bij apotheek Stroomz Strijp verdwenen. Alicia beantwoordt de vragen van de patiënten. Als ze er niet uitkomt, kan een echte assistente op afstand via een videoverbinding nog hulp bieden. Kijk hier wat je van Alicia vindt.