Man knijpt keel van agent dicht en wordt aangehouden

Een 23-jarige man uit Boxtel zit vast voor de zware mishandeling van een politieagent. Hij zou de keel van een agent hebben dichtgeknepen. De man vluchtte weg, maar werd later alsnog aangehouden.

De agent werd in de nacht van zaterdag op zondag 16 juni mishandeld in Boxtel. Die nacht controleerden agenten meerdere mensen, omdat op de Markt iets vernield was.

Ze controleerden een jongere, waarna de man erbij kwam staan en zich ermee te bemoeien. De politie vroeg hem weg te gaan, maar dat weigerde hij. Daarop wilden de agenten zijn identiteitsbewijs zien.

Hij had die niet bij zich, waarna agenten hem mee wilden nemen naar de politieauto. Op dat moment begon de man zich te verzetten. Hij pakte een agent bij de keel vast en kneep die dicht waardoor de agent geen lucht meer kreeg.

De andere agent probeerde zijn collega los te krijgen, wat lukte. Hij kreeg daarbij wel een trap tegen zijn gezicht. Of die trap van de verdachte komt of van een omstander wordt nog onderzocht.

De man rende weg, maar werd later door een wijkagent herkend en is donderdag alsnog aangehouden.