Zware regen maakt moeras van kasteeltuin, concert last minute afgelast

Een flinke domper voor Helmond: de tweede editie van het kasteeltuinconcert gaat vrijdagavond niet door. Door de hevige regenval is het terrein veranderd in een moeras. Het gratis concert, waar steevast duizenden bezoekers op af komen, is daardoor voor het eerst in 22 jaar afgelast. En dat is een drama voor de organisatie. "Dit kost tienduizenden euro’s", zegt Geert Blenckers.

Vrijdagochtend stonden hij en zo’n vijftig vrijwilligers nog fanatiek op te bouwen. "Toen begon het te regenen en het hield niet meer op", vertelt Geert. "Het kwam echt met bakken uit de lucht, dus we stonden in de modder. En een paar uur later was de hele tuin overstroomd." Ieder jaar loopt de hele stad uit voor de concerten, die op acht vrijdagen in juli en augustus worden gehouden op het Kasteelplein. Vrijdagavond zouden de allround coverband Alpha en de Helmondse bands Wood 88 en The Western Stringbyrds, optreden. Het midden van het terrein is veranderd in een vijver. En ook voor een van de twee podia ligt een enorme plas water. Dat trekt normaal gesproken wel weg, maar deze keer was er volgens Geert niet tegenop te boksen. "Na 22 jaar kennen we het terrein wel en we hebben heel veel manieren om het water tegen te gaan. Met houten vlonders, rijplaten, aarde, houtsnippers, maar de hele grond is verzadigd. Zelfs het podium zakt weg. Hier kun je geen publiek ontvangen."

"Alles was al opgebouwd."

Het is een gratis festival, dat door de gemeente wordt gesubsidieerd en waar honderd vrijwilligers zich voor inzetten. Dat dat nu letterlijk in het water valt, is een aderlating voor de stad, maar ook een strop voor de organisatie, zegt Geert. "Alles was al opgebouwd, de band was al betaald, het licht en geluid geregeld, de toiletten stonden er al. Dit kost ons vele tienduizenden euro’s", zegt Geert. De eerste editie vorige week was ook al behoorlijk verregend en trok toen ook minder bezoekers. "Dat is pijnlijk. We worden wel gesteund, maar dit gat is niet zomaar op te vangen."

"We gaan er alles aan doen om dit belangrijke evenement overeind te houden."

De organisatie wil het gemiste concert op 30 augustus inhalen. "Hopelijk wordt het de komende zes weken heel druk en kunnen we dit financieel nog rechttrekken", zegt Geert. "We gaan er in ieder geval alles aan doen om dit belangrijke evenement overeind te houden. Maar het is wel spannend.”