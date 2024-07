Anne ligt soms op de grond van vermoeidheid, maar mag wel naar Parijs

Voor atlete Anne van de Wiel was het één van de spannendste telefoontjes van haar leven. Toen de 27-jarige Bredase van bondscoach Bram Peters deze week het nieuws kreeg dat ze naar de Olympische Spelen mag, was er enorme euforie. “Mijn moeder en mijn tweelingzus Myke zaten ook in de auto, dus ik kon het nieuws direct delen met mijn grootste fans.”

De Olympische Spelen zijn niet nieuw voor de atlete. Drie jaar geleden in Tokio was Anne er ook bij als loopster van het estafetteteam 4x400 meter. “Ik kwam helaas niet in actie tijdens de Spelen, maar het was al een verrassing voor mij dat ik erbij zat. Heel veel ervaring op de 400 meter had ik namelijk niet, ik combineerde het met de meerkamp.” “Nu in Parijs ben ik ouder en meer ervaren en hoop ik niet op een herhaling van Tokio. Al weet je nooit vooraf wie er in actie komen. Het is spannend tot het laatste moment. Wat is de vorm, wie is er fit, wie kan er gespaard worden? Je weet echt niet wat er gaat gebeuren.” Na Tokio raakte ze haar topstortstatus van NOC*NSF kwijt. De hoop op een terugkeer naar het allerhoogste niveau gaf ze echter niet op. Dat resulteerde onlangs in een selectie voor het EK in Rome. Anne rende mee in de serie en in de finale pakten haar ploeggenoten goud. “Mijn moeder en zus konden op het allerlaatste moment nog een vliegticket regelen naar Rome.”

"Eindelijk de 400 meter een beetje onder de knie."

Dagelijks traint ze, net als haar zus, op de atletiekbaan in haar woonplaats Rotterdam. Daarnaast heeft ze een baan in de marketing. Anne is sneller dan ooit en voelt zich uitstekend zo kort voor Parijs. "Eigenlijk begin ik die 400 meter nu pas een beetje onder de knie te krijgen. Ik heb de meerkamp laten rusten en richt me op mijn favoriete onderdeel, samen met de 400 meter horden. Het niveau in Nederland ligt sowieso enorm hoog."

"Iedere training en wedstrijd ga je tot het gaatje."