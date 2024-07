Man krijg uit het niets klap en wordt beroofd van horloge, duo aangehouden

Een man is vrijdagnacht beroofd van zijn horloge op de Veemarktstraat in Tilburg. Terwijl hij daar liep rond kwart voor drie 's nachts, werd hij achtervolgd door twee mannen. Hij kreeg uit het niets een klap en voelde dat er aan zijn pols werd getrokken. Vervolgens verdwenen de mannen met zijn horloge.

Het slachtoffer waarschuwde agenten die toevallig in de buurt waren. Korte tijd later zagen zij de verdachten lopen en werden de twee aangehouden. Het horloge lag beschadigd in de bosjes.

Hevig verzet

De verdachten zijn een man (30) zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 29-jarige Eindhovenaar. De man zonder vaste woonplaats verzette zich hevig toen hij werd vastgezet. Agenten moesten een wapenstok en pepperspray inzetten om hem onder controle te krijgen. Een agent liep hierbij wat schaafwonden op.