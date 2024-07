Parkeerplaats Bospop onder water, bezoekers moeten parkeren in Maarheeze

Het festival Bospop heeft zaterdagochtend alle parkeerplaatsen gesloten. In Weert is zo veel regen gevallen, dat het terrein onbegaanbaar is. 22 tractoren zijn de hele nacht bezig geweest om auto's uit de modder te trekken. Bezoekers kunnen nu parkeren in Maarheeze.

Sami Kappe Geschreven door