Bij een ongeval bij een bedrijf aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal is iemand overleden. Dat meldt de politie.

Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is en of het slachtoffer een werknemer van het bedrijf betreft. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Er zijn verschillende hulpdiensten ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter.