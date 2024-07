Yvonne Coldeweijer stopt met het online delen van roddels

Yvonne Coldeweijer uit Kaatsheuvel is per direct gestopt met haar online kanaal, waarop ze voor betalende abonnees roddels plaatste over bekende Nederlanders.

Dat schrijft Coldeweijer op het Instagram-account Juice Memberclub. Nadat ze jarenlang gratis roddels verspreidde op een vrij toegankelijk account, begon ze in april dit jaar een dienst waar mensen tegen betaling lid konden worden. De roddelkoningin beloofde dat mensen voor negen euro per maand roddels zouden krijgen over bekende Nederlanders. Aan die dienst is nu dus een einde gekomen. Op het account staat dat de ledenclub stopt en de incasso is stopgezet.