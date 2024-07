Man met drugs in auto verzet zich bij arrestatie en scheldt agenten verrot

De politie is vrijdagnacht op een flinke hoeveelheid drugs gestuit bij een controle in Vught. De verdachte, een 27-jarige man, is opgepakt wegens verboden drugsbezit en voor belediging van een ambtenaar in functie. Naast verzet bij arrestatie heeft de man de hele weg naar het politiebureau de agenten beledigd, zegt de politie Boxtel-Vught-Gestel.

De auto stond ergens in Vught geparkeerd. Hij dook weg in zijn auto toen de politie bij een controle bij de horeca in het dorp rondreed. Deze beweging was voor de politie verdacht genoeg om de auto te controleren. De agenten zagen meteen meerdere pakjes harddrugs en twee lachgas flessen in zijn auto liggen. Bij de aanhouding verzette de verdachte zich nogal. Zijn verzet was zo groot dat er assistentie werd gevraagd van een extra dienstauto, waarna de politie erin slaagde om de verdachte te boeien. Ook onderweg naar het politiebureau in Den Bosch verzette de man zich, waarna er in de auto weer een worsteling ontstond. Volgens de politie beledigde de man tijdens de rit naar het cellencomplex de agenten de gehele rit en ook in het cellencomplex bleven de belediging doorgaan. “De benoemingen en verwensingen zullen wij jullie besparen”, zegt de politie op Instagram. De politie vond naast 1682 euro cash een enorme hoeveelheid drugs. Omdat de inhoud nog onderzocht moet worden, gaat het volgens de politie 'vermoedelijk' om de volgende drugs. 33 zakjes met ketamine

42 zakjes met cocaïne

10 zakjes met 3 MMC

9 zakjes met 2 MMC

2 zakjes met 52 XTC pillen

26 zakjes met cocaïne

5 flesjes met GHB

10 zakjes met hennep

1 zakje hasj

2 volle flessen met lachgas Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. Hetzelfde geldt voor de auto waar de man in zat.