Van de Europese top naar een seizoen zonder club, Juan wil nu knallen

Met Ajax en Chelsea staan er grote clubs achter zijn naam. Juan Familia-Castillo heeft op 24-jarige leeftijd al een flink cv opgebouwd. Vorig seizoen zat de voormalig jeugdinternational van Oranje zonder club, maar dit jaar wil hij knallen in de Eredivisie bij RKC Waalwijk.

Als groot talent maakte Juan in de jeugdopleiding de overstap van Ajax naar Chelsea. Tot een doorbraak bij de topclub kwam het echter niet. Tot de zomer van 2023 stond hij onder contract in Londen, maar speelde hij periodes op huurbasis bij Ajax, AZ, ADO Den Haag, Birmingham City en Charlton Athletic FC. "Het was mentaal soms heel zwaar. Dan trainde ik goed, maar lang niet altijd speelde ik."

"Het kan dan in je carrière twee kanten opgaan. Of je blijft je focussen op je kans of je geeft op. Ik ben mentaal sterk geworden en heb er altijd voor gezorgd dat ik klaar was als de trainer me nodig had. Die tip geef ik jonge jongens mee, blijf in jezelf geloven."

Vorig seizoen was de linksback clubloos en trainde hij voor zichzelf in Amsterdam. "Met een groep jongens gingen we dagelijks het veld op. Ik bleef gemotiveerd om terug te keren in het profvoetbal. Dat RKC Waalwijk me nu heeft vastgelegd, daar ben ik de club erg dankbaar voor. Het gevoel is natuurlijk anders dan toen ik geen club had. Ik voel de verantwoordelijkheid voor de fans en de organisatie."

Juan kwam zaterdagmiddag als invaller in actie in het oefenduel met OH Leuven. De Belgen wonnen met 2-4, maar trainer Henk Fraser hecht weinig waarde aan de uitslag. "Cijfers zijn voor mensen die niet bezig zijn met de dingen waar wij mee bezig zijn. We werken aan het formeren van een team dat straks in de competitie klaar is om de strijd aan te gaan."

"Natuurlijk is het niet leuk om te verliezen, maar ik kijk wel door een aantal dingen heen. Zo zijn de posities nog niet dubbel bezet, dus moesten er jongens op andere plekken spelen. En zo waren er nog meer dingen die beter moeten, maar ook goed gingen. Pas naarmate we meer richting de competitie gaan, moeten we niet alleen goed voetballen, maar ook resultaat halen. Dat is goed voor de algemene sfeer binnen en buiten de club."