Auto in gruzelementen na crash, voorbijgangers zien mensen wegrennen

Een auto is zaterdagnacht van de weg geraakt en gecrasht naast de Kesselseweg in Maren-Kessel. Voorbijgangers vonden de zwaar beschadigde Saab rond kwart over twaalf bij de kruising met de Gewandeweg en hadden meerdere mensen over de Kesselseweg richting Nuland zien rennen.

De politie ging nog naar deze verdachten op zoek, maar vond hen niet meer. Rook

Omdat de voorbijgangers rook van de gecrashte auto hadden zien komen, werd voor de zekerheid de brandweer opgeroepen maar van brand bleek geen sprake te zijn. De auto is volledig vernield. 'Inzittenden hebben veel geluk gehad'

De Saab bleek ongeveer 150 meter eerder van de weg te zijn geraakt en daarna door de greppel te zijn gerold. De inzittenden moeten volgens een 112-correspondent veel geluk gehad hebben. Op een gegeven moment kwam een groep fietsers voorbij die de auto herkende en de politie kon vertellen van wie deze is. Ook de sleutelbos die bij de auto werd gevonden, herkenden ze. De Saab is door een berger uit de greppel getakeld en meegenomen.

Een groep fietsers herkende de auto en vertelde de politie van wie die is (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).