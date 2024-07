Warmer, zonniger en droger weer komende week, alleen dinsdag een dipje

Het wordt komende week week warmer, zonniger en droger weer. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondag in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Waar de temperatuur deze zondag bij wat bewolking nog blijft steken op 21 of 22 graden, loopt die maandag op naar 25 tot 27 graden. "Dan is het lange tijd droog en zonnig. Pas later in de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een aantal regen- en onweersbuien. Die verdrijven de warmte dan weer."