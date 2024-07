Hete peper eten of haar millimeteren, deze vrienden doen het voor het KWF

Lopen van Texel naar Esch en onderweg uitdagingen uitvoeren, zoals een hete peper eten of een mankini dragen. Het is niet de meest standaardactiviteit voor een vriendengroep. Toch is dat precies wat Lars van Wanrooij samen met zeven vrienden gaat doen. De jongens van tussen de 20 en 24 jaar uit Esch zijn maandagochtend gestart met de Lochtetocht: een wandeling van 185 kilometer om geld op te halen voor het goede doel, KWF Kankerbestrijding.

Maandagochtend is de tocht van start gegaan en na de eerste 15 kilometer is het tijd voor een korte pauze. "Ik moet zeggen dat de eerste kilometers ons zijn meegevallen", vertelt Lars. En dat komt niet alleen door het mooie weer, maar ook omdat de groep heeft getraind voor deze tocht. "Meestal maar drie uurtjes, omdat we in de avonden moesten trainen. Wel hebben de meesten van ons een keer 40 kilometer gelopen, want 45 kilometer is het verste wat we op een dag moeten lopen. Dat is vandaag."

De jongens verwachten maandagavond rond een uur of zes aan te komen bij hun eerste verblijfplaats, een camping. "De andere nachten slapen we bij sportclubs. We mogen overal gratis slapen en op de meeste plekken krijgen we ook nog eens een ontbijtje, dat is superfijn."