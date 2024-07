Man brengt oud explosief naar politiebureau, dat daarom ontruimd wordt

Een man die in Uden een oud explosief had gevonden, heeft voor wat opschudding gezorgd op het politiebureau aan de Udenseweg. De man bracht zijn vondst mee naar het bureau om te vragen of het om een echt explosief ging. Het bureau moest daarom direct ontruimd worden.

De man liet het explosief achter in zijn auto, die naast het bureau geparkeerd stond. Volgens de politie werd op het bureau inderdaad de conclusie getrokken dat er ontploffingsgevaar was. De omgeving rond het bureau werd daarom afgezet met rode linten om mensen uit de buurt te houden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam ter plaatse en heeft het explosief meegenomen. Het explosief wordt elders tot ontploffing gebracht. Het bureau kon daarna weer worden geopend.