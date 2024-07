Mark Gillis van de beademingsapparatuur: 'Dag met een gouden randje'

Mark Gillis lijkt uit zijn coma te ontwaken. De zoon van Peter Gillis, eigenaar van vakantieparken en bekend van de realityserie 'Massa is Kassa', heeft zijn ogen opengedaan en begint langzaam wakker te worden. Ook heeft hij voor de eerste keer zonder beademingsapparatuur kunnen ademen. ‘Vandaag is een dag met een gouden randje’, schrijven Peter Gillis en zijn familie.

Sinds maandag maakt Mark Gillis goede stappen en vonden artsen het haalbaar om te testen hoe het Mark verging om zonder beademingsmachine te ademen. Deze test heeft hij glansrijk doorstaan. Direct na de test is het beademingsbuisje, na zeventien dagen, uit zijn keel gehaald, zo laat de familie weten.

‘Een dag waarvan we al ruim twee weken hoopten dat die kwam, maar lang op zich liet wachten. Een wonder mogen we wel zeggen.’, schrijft de familie Gillis. Momenteel moet Mark nog rustig aan doen, maar zijn familie noemt herstel ‘geen ondenkbaar scenario'.

‘Stijgende lijn’

Vorige week donderdag werd duidelijk dat Mark Gillis met een ernstige longontsteking was opgenomen op de intensive care. In een kunstmatige coma was hij ‘al negen dagen aan het vechten voor zijn leven’. De medicatie die hiervoor was toegediend, leek aan te slaan; de ontstekingswaarden en koorts werden minder en Mark opende zijn ogen even. ‘We hopen dat dit het begin is van een stijgende lijn’, schreef de familie toen. Die wens lijkt nu waarheid te worden.

De familie is het ziekenhuispersoneel wederom enorm dankbaar. ‘We willen nogmaals onze dank uitspreken voor alle verplegers en dokters voor het vele geduld en de uitstekende zorg voor onze Mark. Uiteraard ook nogmaals bedankt voor alle steun en betrokkenheid die iedereen toont.’, aldus de familie Gillis.