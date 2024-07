Daags na de Tour moeilijkste klus sinds jaren: 'Moeten vliegtuig regelen'

Het is de moeilijkste klus sinds 2013 toen Pierre Hermans voorzitter werd van Daags na de Tour. Het eerste criterium na de Tour de France weet ieder jaar grote wielernamen naar Boxmeer te halen, maar deze editie zijn er flink wat uitdagingen voor de organisatie. “Ik heb er vertrouwen in dat onze gebeden worden verhoord.”

Normaal gesproken rijden meerdere wielrenners de dag na de slotetappe in Parijs zo’n 500 kilometer noordelijker in Boxmeer. De finish is dit jaar vanwege de Olympische Spelen eenmalig in het Zuid-Franse Nice. “Na de laatste meters van de Tour de France gaan ze weer even van het leven genieten. Eindelijk een biertje, een bitterbal of een schaaltje pinda’s. De volgende dag uitslapen en dan in de auto een stukje naar Boxmeer. Nice is echter veel verder, dan moeten we een vliegtuig regelen."

"Het ziet er nu zonniger uit."

Door de Spelen past Daags na de Tour niet in de voorbereiding van een aantal topwielrenners. “We hebben vaker te maken gehad met de Olympische Spelen, maar het is dit jaar lastig om toppers en Nederlandse renners naar Boxmeer te halen. Ik doe daarom ook een beroep op hun moreel besef, we doen dit ook om de wielersport te promoten. Ik heb het gevoel dat het er nu zonniger uitziet dan een paar dagen geleden. Het komt wel goed.”

"In de top drie qua budget om renners te contracteren."

Kosten noch moeite worden gespaard door de organisatie in Boxmeer. “We kunnen eerlijk zeggen dat we van alle criteriums in de top drie zitten qua budget om renners te contracteren. Een prestatie van ons allemaal, want het evenement wordt breed gedragen. Door de horeca die een deel van de opbrengst afstaat, door bijdragen van lokale grote en kleinere ondernemers, door de gemeente: iedereen is trots op Daags na de Tour.” “We draaien een financieel gezond evenement. Er staat zelfs geld op de spaarrekening. Toen vorig jaar Tour-winnaar Jonas Vingegaard kwam, hebben we spaargeld gebruikt, maar onze werkwijze blijft altijd om meer geld binnen te halen dan uit te geven. Een keer per jaar leggen we verantwoording af aan onze sponsoren. Dat het niet altijd makkelijk is om een criterium te organiseren, blijkt wel uit het feit dat er nog maar veertien over zijn in Nederland.” Bij goed weer komen er ook dit jaar tienduizenden bezoekers naar het dorp. De organisatie blijft erbij dat ze geen entree willen vragen. “Toen we in 2013 de organisatie overnamen, lag het evenement op z’n gat. Ons leek het niet zo moeilijk om een groep wielrenners rondjes om de kerk te laten fietsen.”

"Bandenspanning van de uitgaansfiets moet in orde zijn."