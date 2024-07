Explosie verwoest BMW, al de derde keer in korte tijd

Een BMW aan de Ernst Casimirstraat in Breda is maandagnacht verwoest door een explosie. Buurtbewoners werden wakker van de zeer harde knal. Volgens hen is de wagen al vaker het doelwit geweest van vuurwerk.

Volgens een aantal van hen trilden de ruiten van hun huizen. Enkele bewoners vonden de klap zo heftig dat ze zich afvragen of het niet iets zwaarders is geweest dan 'een simpel stuk vuurwerk'. Hoe verwoestend de explosie was, blijkt uit de brokstukken. De antenne ligt meters verderop aan de andere kant van de straat.

Toen de bewoners na de klap naar buiten keken, zagen ze dat de auto in brand stond. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Waarom de wagen het doelwit is laten buurtbewoners in het midden. Wel zou het dus al de derde keer in drie maanden tijd zijn dat auto's van dezelfde eigenaars - een gezin met oudere kinderen - het doelwit is.

En dat zorgt voor ongerustheid bij omwonenden. "Ik voel me niet meer veilig sinds die aanslagen", zegt een van hen. "Er moet nu echt iets aan gebeuren."