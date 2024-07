Vrachtwagen in sloot naast A50, rijstrook blijft nog uren dicht

Een vrachtwagen is dinsdagochtend in een sloot beland naast de A50 bij Oss van Arnhem in de richting Eindhoven. Dit gebeurde rond halfzeven. De rechterrijstrook werd daarop afgesloten bij knooppunt Paalgraven bij Oss. Na de spits wordt de rechterrijstrook pas weer vrijgegeven, zegt Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden om de schade aan de weg te herstellen duren tot woensdagochtend. De vrachtwagen zelf wordt waarschijnlijk vannacht geborgen. De afsluiting leidde rond zeven uur 's ochtends tot een twaalf kilometer lange file vanaf knooppunt Ewijk, goed voor een halfuur vertraging. Rond kwart over acht was de vertraging afgenomen tot twintig minuten en was de file zeven kilometer lang. 'Berging gaat nog wel even duren'

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat de berging van de vrachtwagen 'nog wel even duren'. Verkeer richting Den Bosch krijgt het advies om te rijden via Tiel over de A15 en de A2.