Hele grasmat omgewoeld, maar volgens Frans moet je hier juist blij mee zijn

Tuin omgewoeld, door wie? Jeanne van Eggelen stuurde mij een filmpje, waaruit ik een shot heb genomen. Hierop is duidelijk een heel stevig omgewoelde grasmat te zien. Natuurlijk wil ze weten wie de dader is geweest. Zo’n actie kan enkel door de das gedaan zijn. Dit wordt bevestigd door een donkere zwart-witfoto die gemaakt is door een camera die daar hangt.

De das was gewoon op zoek naar voedsel. Ik vermoed dat de tuin van Jeanne een heel rijk bodemleven onder de grasmat kent. Dit duidt op een goede tuin. Zo’n tuin zit vol met regenwormen (het hoofdvoedsel van een das), emelten, engerlingen en nog meer lekker spul; een ware voedselhemel voor de das. Een tip voor Jeanne: neem eens contact op met de lokale dassenwerkgroep om samen met hen te kijken wat je er hieraan kunt doen. Of stuur mij de naam van je woonplaats, dan schakel ik wel iemand in.

Vreemd insect op de laurier

Norma Rijswijk zag in haar tuin een insect dat ze nog nooit eerder had gezien. Ze vraagt zich af of het insect inheems is of toch een exoot. Ze stuurde mij een foto. Op die foto zie je een insect met een lang achterlijf met afwisselend gele en zwarte banen. Daarnaast heeft het insect twee vleugels en hoort het dus thuis bij de vliegen en de muggen. Tenslotte 'vertellen' de lange poten dat dit een langpootmug is. De naam is maskerkamlangpoot. In dit geval is het een vrouwtje, dit zie je aan de lengte van ongeveer 25 millimeter, want mannetjes zijn kleiner.

Maskerkamlangpoten komen redelijk veel voor in ons land en zijn inheems. Deze langpootmug is een van de 87 soorten langpootmuggen die in ons land aanwezig zijn. Door hun grootte schrikken veel mensen van langpootmuggen, maar het zijn zeer onschuldige insecten. Ze zijn vooral actief tijdens de schemer en in de nacht en worden enorm aangetrokken door licht. Volwassen langpootmuggen zijn slechte vliegers, die niet of enkel nectar eten. Overigens leven langpootmuggen maar enkele dagen en dan vooral om te paren. De naam heeft de maskerkamlangpoot te danken aan de twee gele vlekken aan het begin van het achterlijf en de gele streep daaronder.