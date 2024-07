Vol gas zomer deze week: 'Goed voor het humeur van heel veel mensen'

Wie uitkijkt naar zonovergoten dagen en zomerse temperaturen treft het deze week. Vrijdag zouden we zomaar een tropische 30 graden kunnen halen, zo vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen op Omroep Brabant. "Het is gelijk vol gas zomer."

"Ik denk dat dit voor het humeur van heel veel mensen wel goed is", liet Elferink op de radio weten. "Al is het vrijdag misschien ook wel weer een beetje te warm."

"We moeten ons nu even focussen op de mooie dagen die eraan komen."