Eindhoven wil nachtleven laten sprankelen met ruimere openingstijden

De gemeente Eindhoven wil dat de stad meer gaat bruisen. Daarvoor hebben ze de visie 'Sharing the Vibes' gelanceerd. Het doel? Een levendige stad creëren waar mensen graag wonen, werken en verblijven, zowel overdag als 's nachts. Met deze visie wil de gemeente ondernemers inspireren en uitnodigen om met initiatieven te komen die Eindhoven laten sprankelen.

Een van de voorstellen is om de openingstijden van horecazaken in het centrum en op Strijp-S te verruimen. Ook willen ze het makkelijker maken om een vergunning aan te vragen. Daarnaast zou een nachtburgemeester volgens de visie het nachtleven kunnen stimuleren, net als het openen van winkels op zon- en feestdagen van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

“We willen dat Eindhoven een plek is waar de bruisende energie voor iedereen voelbaar is, zowel overdag als 's nachts,” zegt wethouder Monique Esselbrugge. “Ik ben trots dat deze visie tot stand is gekomen door de gezamenlijke inspanning van vele partijen in de stad.”

De visie is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Nachtcollectief Eindhoven, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Horecaplatform Eindhoven en Reuring Strijp-S. Ook bewonersorganisaties, studenten, ondernemers en mensen uit de cultuur- en evenementenwereld hebben hun input geleverd.