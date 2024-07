Familie ontroostbaar nadat gemeente graf van hun zoontje 'fatsoeneert'

Jay Manichand en zijn gezin zijn ontroostbaar. Het graf van hun overleden zoontje Jay, dat er zo prachtig bijlag op begraafplaats De Oude Toren in Eindhoven, is door een miscommunicatie met de gemeente compleet vernield. De grafsteen is beschadigd, en het kunstgras, de omheining, de bloemen en de knuffels liggen op een grote hoop. "Geen woorden voor."

Om het graf van zijn zoontje toch iets mooier te maken, is vader Jay dinsdagochtend druk in de weer om bloemen te planten. Toch ligt het graf er niet meer bij zoals het ooit was. Vorige week trof hij samen met zijn vrouw en dochter een ravage aan op de begraafplaats. "Mijn dochtertje kwam naar ons toe en zei: papa, mijn broertje is weg", vertelt hij geëmotioneerd.

De omheining en het kunstgras lagen op een grote hoop (privéfoto).

Zoontje Jay overleed anderhalf jaar geleden bij de geboorte. De begraafplaats is een belangrijke plek voor de familie. "We komen hier twee keer per week. Daarom hebben we veel moeite gedaan om een mooie gedenkplek te maken." Zo had de familie kunstgras gelegd, een omheining geplaatst en bloemen en knuffels neergelegd.

"Alleen pilaren zouden weggehaald worden."

En dat lag vorige week ineens allemaal op een grote hoop. "De vier betonnen pilaren waren volgens de gemeente te hoog. Ze stonden in de weg om de heggen te snoeien. Ik had toestemming gegeven om de palen weg te halen, maar de rest zou blijven staan", zegt Jay. "De mail waarin die afspraak stond, is alleen nooit verstuurd." Daardoor is het hele graf nu vernield. "Dit verdriet is echt onmenselijk. We hebben op deze plek veel verdriet gehad, maar ook veel mooie momenten beleefd. Dat is nu allemaal weg. Ik heb er geen woorden voor." De gemeente Eindhoven wil niets kwijt over de afspraken die zouden zijn gemaakt. Zij zeggen de familie per brief op de hoogte te hebben gesteld dat het graf te veel ruimte in beslag nam en dat zij het in de juiste staat moesten herstellen.

"Zorgvuldig en met respect weggehaald."

Volgens de gemeente is daar geen gehoor aan gegeven, waarop 'zorgvuldig en met respect voor het graf' voorwerpen zijn weggehaald en in opslag zijn gezet. "Als blijkt dat er iets kapot is of beschadigd is, wordt dit uiteraard hersteld en vergoed", aldus een woordvoerder. Jay heeft inmiddels excuses aangeboden gekregen en heeft dinsdagmiddag in een gesprek te horen gekregen dat in ieder geval de grafsteen vergoed gaat worden. Ook gaan de gemeente en Jay woensdag om half 1 gezamenlijk kijken bij het graf. Uiterlijk vrijdag laat de gemeente volgens Jay weten met wat voor oplossing ze gaan komen. "Het gaat niet om geld, want de emotionele schade is niet te betalen. Ik hoop dat ze ambtenaren harder aanpakken op dit soort fouten, zodat andere nabestaanden dit nooit mee hoeven te maken."