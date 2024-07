Wieteke van Dort (81) overleden: actrice was de stem bij Efteling-sprookjes

Actrice, zangeres en cabaretière Wieteke van Dort is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Bij het grote publiek werd ze bekend door haar bijdragen aan talloze kinder- en jeugdprogramma's op tv, maar ook is ze nog altijd dagelijks te horen als vertelstem van sprookjes in het Sprookjesbos van de Efteling.

'Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt daar aan mijn huisje?'. Het is ongetwijfeld een van de bekendste zinnen die Van Dort als stemactrice voor de Efteling heeft ingesproken, voor het sprookje Hans en Grietje.

Naast Hans en Grietje, is Van Dort als verteller te horen bij Roodkapje, De Rode Schoentjes, Raponsje, De Put van Vrouw Holle en De Zes Zwanen. Buiten het sprookjesbos is haar stem te horen in het Loerhuys van het Volk van Laaf.

Stratemakeropzeeshow en Klokhuis

Op televisie speelde Van Dort mee in onder meer de Stratemakeropzeeshow en het Klokhuis. Recent was ze begin 2024 in de bioscoop te zien, in de romantische komedie Verliefd op Bali als de moeder van Nadja Hüpscher, die naar Bali reist om haar familiegeschiedenis te verkennen.

Kanker

Van Dort maakte eind mei bekend dat ze uitgezaaide kanker had. De tumoren in haar lever waren uitgezaaid naar haar longen en hersenen. Ze overleed maandag in haar woonplaats Den Haag, een week nadat haar man Theo Moody was overleden.