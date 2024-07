Drukte bij autogarages net voor de vakantie: 'Het is een gekkenhuis'

De zomervakantie is al een paar weken bezig, maar daar is bij autogarages nog niks van te merken. Monteurs zijn druk met last minute reparaties, zoals kapotte airco's. En dat zorgt voor topdrukte. "Iedere minuut is goud waard."

Het is een komen en gaan van klanten bij Autobedrijf Jan Wijnakker in Zeeland. "We hebben dubbel zoveel werk, dan dat we eigenlijk aankunnen", vertelt Tom Laurenssen, monteur bij de garage.

Veel mensen komen nog even voor de vakantie bij de garage in het dorp langs. "Het is hier altijd een zoete inval, maar dat kan nu niet. Mensen die nu zomaar langskomen, hebben pech, hoe vervelend we het ook vinden. Er is ook al personeel op vakantie. Daardoor is het nog drukker."

"Het is vooral de airco die vaak kapot is of de condensor die moet worden aangevuld", vertelt de monteur. "Net voor de vakantie naar Zuid-Frankrijk denken mensen er pas aan, maar dan is het eigenlijk al te laat."