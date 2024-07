Vrouwen aangereden door taxi die stoplicht over het hoofd ziet

Voor het station in Tilburg zijn woensdagmiddag twee vrouwen aangereden door een taxi. Tijdens het oversteken van de Spoorlaan naar de Stationsstraat ging het mis nadat de taxichauffeur een verkeerslicht over het hoofd zag. Een van de twee vrouwen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een oudere vrouw, zegt de politie. Omdat de kermis in Tilburg bijna begint, is een van de verkeerslichten aan de Spoorlaan verplaatst. De taxichauffeur zag het stoplicht daardoor over het hoofd en reed de vrouwen aan, zegt de politie. "De man verleende alle medewerking en baalde erg van zijn actie", laat een politiewoordvoerder weten.