Er is woensdagmiddag een dode gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. Dat meldt de politie. De N279 is in de richting van Veghel afgesloten.

De forensische opsporing is bezig met onderzoek. Een schipper zag de dode in het water drijven. Inmiddels is de persoon aan de kant gehaald. Er is ook nog niks bekend over de identiteit van de dode.