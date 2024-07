Guusje wil in haar jacht op medaille dwars door tegenstander heengaan

"Buiten het judo ben ik vriendelijk. Maar op de mat denk ik na de groet maar aan één ding. Ik wil mijn tegenstander kapot maken.” Guusje Steenhuis (31) uit Grave is komende Olympische Spelen in Parijs een serieuze kandidaat voor een medaille. “Maar ik moet altijd goed na blijven denken, een fout zit in een klein hoekje.”

Judo kan keihard zijn. Niet alleen op fysiek vlak, ook mentaal. “Je kunt binnen vijf seconden winnen, maar ook verliezen. Dat maakt judo speciaal, toeschouwers zitten op het puntje van hun stoel. Ik denk er als judoka alleen maar aan om zo hard mogelijk de strijd aan te gaan. Iedere wedstrijd ben ik vastberaden om dwars door iemand heen te gaan.”

"Ik maak tegenslagen klein."

En dus is Guusje de afgelopen jaren niet alleen lichamelijk veel sterker geworden, ook mentaal staat ze er uitstekend voor. “In mijn loopbaan ben ik tegen de nodige tegenslagen aangelopen. Daar heb ik onder andere over gepraat met een sportpsycholoog." "Als je wint, dan mag je trots op je prestatie zijn", gaat ze verder. "Maar als je verliest, kun je naar niemand anders kijken dan naar jezelf. Ik maak tegenslagen klein en denk terug aan waarom ik graag op de mat sta. De sport brengt me plezier en ik wil gewoon laten zien dat ik het heel goed kan.” De Olympische Spelen in Parijs zijn voor haar na een sterk seizoen de kans op eremetaal. “De afgelopen jaren was ik goed voor medailles op het EK en WK. Dit jaar pakte ik bij Grand Slams goud, zilver en brons. Ik zou bijna beledigd zijn als ik niet op de lijstje met mogelijke medaillewinnaars zou staan. Ondanks dat ik tijdens het WK last had van mijn knie, voel ik me goed. Druk is er en die leg ik mezelf op, maar ik ben alleen maar bezig met mijn wedstrijdplan.”

"Ze kozen niet voor mij, dat vond ik heel pittig."