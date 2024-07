Boswachter Frans: Dit diertje in huis? Dan moet je écht schoonmaken

Tijdens de zomer komen er allerlei insecten tevoorschijn, zelfs sommige waarvan je misschien nog nooit hebt gehoord. Zo vertelde boswachter Frans Kapteijns onlangs over de zogenoemde wc-motmug, die de laatste tijd in opkomst is en zich razendsnel voortplant. Maar hoe erg is het nou dat dat insect in huis is? En misschien nog belangrijker: wat doe je ertegen?

De naam van de wc-motmug is opvallend, en dat is met een reden. Zo is het diertje namelijk vaak te vinden in toiletten of badkamers. Het beestje houdt van vochtige plekken met veel organisch afval, en doet zich graag tegoed aan plekjes waar dat veel te vinden is. Ook in gootstenen of zelfs koffiezetapparaten zijn in trek bij het insect. Als de motmug in huis zit, hoef je niet te vrezen voor jeukende ledematen. Het diertje is technisch gezien een mug, maar steekt geen mensen. Verder helpt hij eigenlijk alleen maar met het huishouden, zegt boswachter Frans Kapteijns.

Motmuggen zijn een teken dat je schoon moet maken op de plekken waar je dat normaal niet doet

"De motmug eet het organisch afval op dat ophoopt in je badkamer of wc. Eigenlijk moeten we ze dankbaar zijn. Ze zijn een teken dat je eens schoon moet maken op de plekken waar je dat normaal niet doet, of die je over het hoofd ziet." De wc-motmug klinkt dan misschien als een nieuw insect, eigenlijk is hij er al jaren. "Eerst was het insect bekend als de rioolvlieg. Nu is 'ie vaker boven de grond te vinden en hebben we er een nieuwe naam op geplakt", legt Frans uit. Dat het diertje vaker voorkomt, komt volgens hem door het warmere, maar ook vooral vochtige weer van de laatste weken. Het diertje is trouwens al langer bezig met een populariteitscampagne. In 2023 werd de motmug al verkozen tot insect van het jaar. Daar werd hij door een jury geprezen om zijn wollige uiterlijk en 'prachtig behaarde vleugels'.

Je hoeft niet bang te zijn dat ze door heel je huis zitten