Defecte goederentrein splitst Oisterwijk in tweeën: problemen opgelost

Een defecte goederentrein heeft woensdagmiddag Oisterwijk twee en een half uur lang in twee helften gesplitst. Vier van de zes overgangen gingen om kwart voor twee dicht. Prorail wist de storing rond kwart over vier uur te verhelpen.

De defecte goederentrein leidde tot lange rijen auto's aan weerszijden van het spoor. Bij sommige fietsers en voetgangers raakte het geduld op. Zij staken op eigen houtje de gesloten spoorwegovergangen over.

Het verkeer dat normaal via de Heusdensebaan, Almystraat, Gasthuisstraat en Pannenschuurlaan het spoort kan oversteken, stond muurvast. Wie op een veilige manier van de ene naar de andere kant in Oisterwijk wilde, kon alleen nog gebruik maken van de spoorwegovergangen aan de Heukelomseweg en de Laarakkerweg. Dat betekende wel een omweg naar Heukelom of Haaren bij Oisterwijk.

Behalve fietsers en voetgangers, glipten ook enkele auto's langs de gesloten spoorwegbomen om naar de andere kant van het dorp te komen. Volgens een omstander was er weinig tot geen toezicht van de politie.

Paar honderd meter

Volgens een woordvoerder Prorail was er een technisch mankement aan de locomotief. De trein is samen met voornamelijk lege goederenwagons weggesleept door een andere locomotief. De goederentrein had een lengte van een paar honderd meter.