Deze nieuwe muurschildering brengt ode aan Flemming en Jeroen Bosch

Het is de nieuwste attractie in het centrum van Den Bosch: een muurschildering op een kantoorpand op het Burgemeester Loeffplein. De inspiratie? Het nummer 'Paracetamollen' van de Bossche zanger Flemming. Én het bevat wat subtiele verwijzingen naar de wereldberoemde werken van die andere legende uit de stad: Jeroen Bosch. "Ik zie mijn liedje én zijn invloeden erin terug. Écht heel gaaf."

Binnen acht dagen is de witte muur aan het grauwe Burgemeester Loeffplein in de Bossche binnenstad omgetoverd tot kleurrijk kunstwerk. Op de muur staan een man en vrouw afgebeeld, tussen de glasscherven. Het werk is dus geïnspireerd op het nummer ‘paracetamollen’ van zanger Flemming Viguurs. Voor hem heeft dit lied een bijzondere betekenis. “Ik heb het helemaal alleen in m’n kamer geschreven én dit liedje was uiteindelijk belangrijk voor mijn carrière." Het nummer, dat hij eind 2022 uitbracht, betekende zijn doorbraak bij het grote publiek. De muurschildering is onderdeel van het project Music & Murals van Studio Giftig. Het kunstenaarsduo Kaspar van Leek en Niels van Swaemen wil met het project een ode brengen aan muzikanten uit hun eigen stad. “Wat zo leuk is aan dit project is dat wij erachter moeten komen welke boodschap de muzikant wil overbrengen met zijn nummer en hoe we dat kunnen vertalen naar een muurschildering”, zegt Kaspar.

“Het heeft ook iets herkenbaars voor de mensen die geen fan zijn van Flemming.”

Voor Flemming was het belangrijk dat niet alleen zijn muziek, maar ook elementen van Jeroen Bosch in de muurschildering zouden worden verwerkt. “Omdat mijn stad daar ook bekend om staat. Op verschillende plekken zie je kunstwerken van hem terugkomen. Daar zijn veel Bosschenaren trots op”, zegt Flemming, die meteen een bijkomend voordeel ziet. “Zo heeft de muurschildering ook iets herkenbaars voor de mensen die géén fan zijn van Flemming.” Om tot een ontwerp te komen bezochten de kunstenaars samen met Flemming het Jeronimus Bosch Art Center. Kaspar: “Vooral de tuin der lusten inspireerde hem. Het nummer 'Paracetamollen' vertelt over een relatie die in duigen valt, en dat wilden we symboliseren met een glazen bol en de glasscherven.”

Elementen uit de 'Tuin der lusten' van Jeroen Bosch komen terug in het werk zoals de vogel, uil en distel (foto: Evido)

Maar ook kleine elementen uit de tuin der lusten komen in de muurschildering voor, zoals een vogel, distel en uil. “De uil stond in de kunstwerken van Bosch vaak voor de slechte dingen. We vonden het toepasselijk om die ook in ons werk te stoppen als teken voor de stukgelopen relatie waarover Flemming zingt.”

"Het voor ons al vrij snel duidelijk dat Flemming dé artiest moest zijn."