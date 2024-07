Auto gelanceerd na botsing tegen wegafsluiting, belandt op kop in de sloot

Een auto is donderdagochtend op een beweegbare piramide, een zogenoemde poller, gebotst en op de kop in een sloot beland langs de Gestelseweg in Den Bosch. Haar auto werd door de botsing gelanceerd en eindigde tientallen meters verderop in de sloot.

Het ongeluk gebeurde op de weg die parallel ligt aan de Bosschebaan (N617). De auto raakte flink beschadigd door de harde klap. De airbags zijn geactiveerd, de bumper is vernield en de voorruit is kapot. Op de weg liggen enkele brokstukken. De bestuurster is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het komt dat de bestuurster tegen het obstakel botste, is niet duidelijk. Vermoedelijk zag ze de piramide over het hoofd. Beelden van de bewakingscamera worden nog bekeken om dat te controleren. De zinkbare piramide werkt niet meer en wordt later op de dag gerepareerd. De gemeente heeft de weg daarom afgesloten.

De auto werd tientallen meters verderop gelanceerd (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

De verzinkbare piramide (foto: Bart Meesters/SQ Vision).