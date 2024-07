'Slapeloze nachten' door lange wachtlijsten bij keuring kermisattracties

Kermisexploitanten moeten soms anderhalf jaar wachten tot hun attracties worden goedgekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI). Dat blijkt uit gesprekken met Brabantse exploitanten. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig AKI’s om te voldoen aan de vraag. Dit zorgt ervoor dat exploitanten vaak veel later pas de kermis op kunnen. “Het geeft mij slapeloze nachten.”

Voor exploitant Niek Moonen uit Tilburg is de kermis zijn lust en zijn leven. Hij staat al 22 jaar op de kermis met attracties die hij koopt uit het buitenland en opknapt voor op de Nederlandse markt. Deze attracties moeten goedgekeurd worden door een AKI, een proces dat volgens Moonen in de afgelopen tien jaar in een sneltreinvaart verandert. “Er komen iedere dag wel regels bij. Het soms heel lastig bij te houden. Ook wij maken fouten door de onduidelijkheid. Vorig jaar liep een van onze attracties daardoor acht maanden vertraging op.”



De wet schrijft voor dat iedere attractie door een door de overheid aangewezen Keuringsinstantie moet worden gekeurd. Er wordt bijvoorbeeld worden gekeken naar het onderhoud van de attractie, de veiligheid en of de administratie klopt. Hiervan wordt een certificaat verstrekt. Zodra een exploitant deze binnen heeft, mag hij de kermis op. Daarna moet iedere attractie jaarlijks een periodieke keuring door een AKI ondergaan.



Enorme wachtlijsten

“Het ondernemen wordt ons af en toe heel moeilijk gemaakt”, vertelt Moonen. “We staan soms met de rug tegen de muur door de onduidelijke regels die in de wet staan.” En dat is niet het enige probleem waar veel exploitanten mee kampen. Exploitanten staan soms anderhalf jaar lang op de wachtlijst voor de keuring van hun attracties. AKI’s als TUV Nederland, die de keuringen verzorgen, zijn vaak volledig onderbezet. “Dat is voor ons als zelfstandig ondernemers gewoon te lang. Ook ik moet geld verdienen voor mijn familie en dat gaat niet zolang mijn attractie geen certificaat krijgt. Het bezorgt mij slapeloze nachten.”



Ook Ruben Baals, kermisexploitant uit Budel, zit met de handen in het haar door de enorme wachtlijsten bij de Nederlandse AKI’s. “Ik heb al een aantal keer overwogen om te stoppen met mijn bedrijf”, zegt hij. “Het is een ontzettende chaos bij TUV Nederland. Ze hebben nooit tijd voor mij. Wanneer ik ze opbel zitten hun inspecteurs in het buitenland, terwijl zij door de Nederlandse overheid zijn aangewezen om kermisattracties in Nederland te keuren. Daar heb ik heel veel moeite mee.”

Oplossing

De NVWA geeft aan dat ze de frustraties en problemen vanuit de kermisexploitanten begrijpen en serieus nemen. “Het is bij ons bekend dat de kennis over de wetgeving en regels bij sommige exploitanten niet volledig is. Wel denken wij dat het niets te maken heeft met eventuele nieuwe regels.”



Voor de lange wachtlijsten bij de Nederlandse AKI’s moet volgens hen ook snel een oplossing komen. “Dit punt is in eerdere rapporten over het stelsel omtrent attractie- en speeltoestellen ook naar boven gekomen. Helaas kunnen wij die oplossing niet bieden, omdat wij geen keuringsinstanties kunnen aanwijzen. Wij hebben het ministerie van volksgezondheid gevraagd naar dit punt te kijken voor mogelijke oplossingen. Dat bespreken we ook met de brancheorganisaties.”



Geen vertrouwen

De kermisexploitanten hebben er minder vertrouwen in. Zij hebben al meerdere gesprekken met de NVWA gehad en zien geen schot in de zaak. “Ik verwacht niet dat de wachtlijsten snel zullen krimpen. We zullen er als ondernemers mee moeten leven”, vertelt Moonen.



De Budelse Baals ziet ook weinig licht aan het einde van de tunnel. “Vroeger waren er vijf keuringsinstanties in Nederland. Dat is tien jaar geleden teruggeschroefd naar twee. Vanaf dat moment is het fout gegaan en het is heel lastig om in de chaos van nu bedrijven bereid te vinden om te keuren in onze branche.”