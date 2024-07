Dit vinden de fans van de voetbalshirts van hun favoriete ploeg

Over minder dan een maand start het nieuwe voetbalseizoen. En waar veel supporters smullen van alle transfers, zijn ook de onthullingen van de nieuwe outfits een hoogte- of juist dieptepunt. Inmiddels hebben alle Brabantse Eredivisieploegen hun thuis- en uitshirt bekendgemaakt. Tijd om de meningen te peilen.

PSV: Witte strepen terug, commotie om uitshirt

Bij het thuisshirt van PSV valt vooral op dat de witte strepen terugkeren nadat vorig jaar het shirt volledig rood was. "Ik hoor voorlopig alleen maar positieve verhalen, alleen over de 'spatjes verf' zijn de supporters wat kritischer", vertelt supporter Noël van de Laar. Over het uitshirt van PSV was wel de nodige commotie. Doordat het logo in een andere kleur zichtbaar was, protesteerden de supporters in het uitvak bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zij lieten PSV-shirts zien waarop het logo 'gewoon' rood met wit was. PSV is voorlopig de enige Brabantse club die een derde shirt heeft gepresenteerd. Die is gebaseerd op de 'eeuwige verbintenis tussen PSV en Brazilië'. "Dat shirt vinden de supporters ook mooi", aldus Van de Laar.

De shirts van PSV voor het seizoen 24-25 (foto's: PSV Medium en PSV media).

NAC: Eerbetoon aan Poolse bevrijders

Bij NAC pakken ze uit ter ere van de bevrijding door de Polen 80 jaar geleden. Wendy Dujardin was als vrijwilliger bij het Maczek Memorial betrokken bij het ontwerp van de shirts. "Het thuisshirt is een in memoriam shirt met de namen van 39 Poolse bevrijders en één Canadese bevrijder in de schuine baan. Ook staat daar een dankwoord richting de bevrijders van Breda. "Met het uitshirt vieren we juist de bevrijding. Het ontwerp is gericht op foto's van de bevrijding en de festiviteiten op de Grote Markt." Zowel het thuis- en uitshirt zijn immens populair. De eerste levering was binnen enkele minuten uitverkocht. "En ook vanuit Polen krijgen we enorm veel aanvragen", vult Dujardin aan.

De shirts van NAC voor het seizoen 24-25 (foto's: NAC Media).

Willem II: Klassiek thuisshirt en uitshirt zonder fratsen

Ook bij Willem II veel positieve geluiden rondom de gepresenteerde shirts. "We hebben bij Willem II een soort reglement waar het thuisshirt aan moet voldoen", vertelt supporter en stadionspeaker Pim Smolders. "Dat zullen altijd de rood-wit-blauwe strepen zijn. Ook dit jaar hebben we dus weer een klassiek thuisshirt. Waar in het verleden nog wel eens kritiek was op het uitshirt van de Tricolores, is dat nu niet het geval. "We hebben wel eens gekke dingen gehad, maar nu zijn er geen rare fratsen te zien. Ze hebben op zeker gespeeld en het ziet er keurig uit."

De shirts van Willem II voor het seizoen 24-25 (foto's: Willem II Media).

RKC: Uitshirt populair onder de jeugd

RKC durfde het wel aan een gewaagd uitshirt te presenteren. "Ik ben er geen fan van", laat Lucas Paulides weten. "Maar het uitshirt is echt heel populair onder de jeugd. Het past in het rijtje van moderne shirts die je steeds vaker ziet bij clubs. Gelukkig voor Paulides is het thuisshirt wel 'normaal'. "Dat past binnen de traditie. De geel-blauwe strepen zijn dan wel losgelaten maar met een geel shirt en blauwe broek is iedere RKC'er tevreden.