Veerle en Sem mogen gratis in alle attracties op de Tilburgse Kermis

Álle attracties op de Tilburgse kermis bezoeken, voor nop? Klinkt te mooi om waar te zijn, maar voor Ramona uit Nuland de keiharde werkelijkheid. Zij won woensdagavond de Gouden Kermispas voor haar kinderen. "We hebben heel Nuland bij elkaar geschreeuwd van blijdschap."

Welke attractie als eerste aan de beurt is? Dat is voor Veerle niet moeilijk: "De Breakdance." Dat is een attractie waarbij de bezoekers in karretjes met hoge snelheid om elkaar heen draaien. "Ik hou van snelle attracties en helemaal als de karretjes ronddraaien."

Ramona's dochter Veerle is gek op uitjes en de kermis in Den Bosch en Oss zijn dan ook zeer geliefd. De Tilburgse Kermis? Daar zijn ze nog nooit geweest. "Ergens houdt 't feest een keer op natuurlijk," vertelt moeder Ramona lachend.

’t Brabants Buske op de kermis

