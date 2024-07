Steeds meer dieren besmet met blauwtongvirus, vooral in Brabant

Steeds meer dieren raken besmet met het blauwtongvirus. De teller stond afgelopen maandag op 94 gevallen, dat waren er vorige week nog maar twintig. Vooral het oosten van Noord-Brabant is getroffen. Samen met Overijssel, de Achterhoek en het noorden van Limburg zijn daar de meeste dieren positief getest op blauwtong.

Blauwtong is een dodelijke ziekte die vooral schapen, geiten, runderen en herten treft. Het virus dook in september vorig jaar op in Nederland, voor het eerst sinds 2009, en verspreidde zich toen snel. In november stond de teller op meer dan vijfduizend getroffen bedrijven.

Na de winter werd het even rustig, maar vorige maand keerde het virus terug. Inmiddels is het virus alweer op 217 boerderijen vastgesteld. Bij 101 andere boerderijen vertonen de dieren alle symptomen die bij besmetting horen, maar is het niet verder onderzocht in een laboratorium.

Het is niet duidelijk of de vaccins misschien niet goed gewerkt hebben, of uitgewerkt zijn. Blauwtong wordt onder meer verspreid door besmette steekvliegjes. Het virus is niet besmettelijk voor mensen.