Als de baas van huis is, zit Luciennes poezenhotel volgeboekt

Er klinkt luid gemiauw uit een aantal luxe suites in Giessen. Tijdens de zomervakantie zorgt Lucienne Pieterse namelijk voor twintig katten in haar poezenhotel. “De kat heeft ook vakantie. Die wordt hier verwend.”

Van kinds af aan wilde Lucienne Pieterse al een poezenhotel starten, vertelt ze stralend achter de receptie. Toen zij als kind op zomervakantie ging, ging haar kat Joekie naar een pension. Met een klagelijk gemiauw werd hij achtergelaten in een verblijf met andere katten.

“Bij mij komen katten meer tot hun recht.”

Katten zijn liever alleen, vertelt Lucienne. Joekie was daardoor na de vakantie erg gestrest. Hij dook onder een krukje en blies als Lucienne hem wilde aaien. Daarom wilde ze een eigen poezenhotel oprichten, waar iedere kat zijn eigen kamer heeft. Geen plek voor kattenkwaad en andere poespas: “Bij mij komen katten meer tot hun recht.” Toch duurde het nog even voordat het poezenhotel aan de Rietdijk in Giessen er daadwerkelijk kwam. Lucienne werkte namelijk eerst als hondentrimster en een tijd in de zorg. “Maar ik dacht: het is nu of nooit.” Samen met haar man Ad bouwde ze twee jaar lang aan het poezenhotel. Dit is de eerste zomervakantie dat baasjes er terechtkunnen met hun kat.

“Baasjes staan soms met tranen in hun ogen aan de receptie.”

Als ze hun kat afleveren bij het poezenhotel, staan ze soms met tranen in de ogen aan de receptie, vertelt Lucienne. “Ze zien er weken tegenop om hun kat weg te brengen, want ze zien het als hun kind. Ik zeg dan: ‘Maak je niet druk. De kat heeft ook vakantie. Die wordt hier verwend en komt niks tekort'. Als een kat heeft gepoept, maakt de ‘roomservice’ de kattenbak gelijk schoon. En er staan gedurende de hele dag brokjes tot hun beschikking.” Ook hoeven de baasjes zich niet druk te maken over bijvoorbeeld tropische temperaturen. Dankzij een klimaatsysteem heeft het poezenhotel altijd dezelfde temperatuur, waardoor het in de zomer ook aangenaam is voor de beestjes. Per kamer kan de temperatuur zelfs aangepast worden, vertelt Lucienne. “Een naaktkat heeft het tenslotte eerder koud dan een langharige kat met een dikke vacht.” Daarnaast is er continu luchtverversing, zodat er geen virussen verspreid worden.

“Ik wil gelukkige poezen afleveren.”