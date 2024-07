Meisjes zien hoe katjes uit auto worden gegooid: twee redden het niet

Als twee jonge meiden dinsdag door de Kapelstraat in Elshout lopen, zien ze hoe een autobestuurder iets uit het raam gooit. Als ze een kijkje nemen op de plek, blijkt dat het om een zwaargewond katje gaat. En niet veel later worden er nóg twee kittens gevonden. Die overleven het niet.

Ronald Wilson was dinsdag thuis in Waalwijk, toen hij werd gebeld. Zijn vrouw was de twee meisjes tegengekomen, die even daarvoor zagen hoe het jonge katje uit de auto werd gegooid. "Ze vonden het te spannend om hem op te pakken en vroegen mijn vrouw om hulp. Toen ben ik erheen gegaan."

Wilson wikkelde het katje, dat lag te trillen, in een dekentje. Eenmaal bij de dierenarts bleek de staart op twee plekken gebroken. Ook is zijn heup gebroken en heeft hij schaafwonden. "Het was natuurlijk de vraag of het écht niet om een aanrijding ging. Maar volgens de dierenarts zouden er dan inwendige verwondingen moeten zijn. En die zijn er niet. De arts schatte zijn leeftijd op vier of vijf weken oud."

Op vakantie?

Tot overmaat van ramp werd later in dezelfde straat een bijna identieke kitten gevonden. Voor dit beestje is hulp te laat. En er volgde een bericht op Facebook, van een stel uit Tilburg. "Zij hadden een derde kitten gevonden." Ditmaal aan het einde van de Kapelstraat. "Het stel zei gelijk: je zag aan hoe die op de grond lag, dat deze uit een auto is gegooid." Ook de derde bleek al te zijn overleden.

Hartverscheurend, vindt Wilson, die nu het enige nog levende katje thuis verzorgt. "Wie is tot zoiets in staat? Het katje dat ik hier bij me in huis heb, is niet groter dan mijn hand."