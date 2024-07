Bestuurder zwaargewond bij botsing met truck, A67 dicht

Op de A67 bij Hapert is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. De bestuurder van en Belgische auto is daarbij zwaargewond geraakt. De weg is vanaf de Belgische grens volledig afgesloten.

De klap moet enorm zijn geweest, want de auto is totaal verwoest. Meerdere hulpdiensten zijn ter plekke, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek. A67 voorlopig dicht

Tussen de Belgische grens en Hapert is de weg sinds kwart voor zes dicht. De politie doet onderzoek en de weg blijft volgens Rijkswaterstaat nog wel even dicht. Het verkeer dat vanuit België komt, kan omrijden via Breda.