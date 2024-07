18 Roosendalers verdelen 1 miljoen euro in de Postcode Loterij

Goed nieuws in Roosendaal: 18 deelnemers van de Postcode Loterij die op de Klaproosberg wonen, zijn in de prijzen gevallen. Zij hebben in totaal één miljoen euro gewonnen.

De deelnemers die met de loterij meespelen winnen bedragen tussen de 40.000 tot 120.000 euro. Postcode Loterij-ambassadeur Caroline Tensen verraste hen vandaag met de cheques.

Sabine zit op het werk als er wordt aangebeld. Via de camera in haar deurbel kijkt ze mee. Als Caroline in beeld komt weet ze niet wat ze ziet. Reden om direct naar huis te rijden. Sabine wint 40.000 euro. "Mijn vriend zit in Amerika, die ga ik zo gelijk bellen met dit goede nieuws. We hebben net een nieuw huis gekocht. We hebben daar nu nog het minimale aan gedaan dus dit bedrag gaat ons enorm helpen."

Straatgenoot Femke zegt: "Dit is bizar. Ik werk in de zorg en zat net aan mijn scriptie te werken toen Caroline Tensen ineens voor mijn deur stond. Mijn koelkast is kapot. Ik gebruik nu een campingkoelkastje. Met deze prijs kan ik een hele nieuwe keuken kopen. En ik neem mijn familie mee uit eten."

