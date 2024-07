Automobilist overleden nadat hij op stilstaande vrachtwagen botst

Een automobilist die donderdagmiddag op een vrachtwagen botste op de A67 bij Hapert, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie donderdagavond.

De bestuurder botste op een vrachtwagen die met pech op de vluchtstrook stond. Volgens een correspondent moest hij ergens voor uitwijken en raakte hij zo de macht over het stuur kwijt.

De bestuurder kwam na de botsing met zijn auto in de berm terecht. Zijn auto was compleet verwoest. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg was vanaf de Belgische grens urenlang afgesloten voor onderzoek.

De identiteit van het slachtoffer is vooralsnog onbekend.