Man gewond na vermoedelijke schietpartij, verdachte aangehouden

Bij een vermoedelijke schietpartij in de Anjerstraat in Asten is een man gewond geraakt. Agenten vonden de man op straat met verwondingen aan zijn been. Kort daarna hielden agenten een verdachte aan in een woning.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het lijkt erop dat er schoten zijn gelost, maar dat wordt nog onderzocht. De politie meldt donderdagavond dat ze voorwerp onderzoekt dat op een vuurwapen lijkt. Ze roept mensen met meer informatie op zich te melden.