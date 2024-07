Speelsters Roef! kunnen historie schrijven op WK softbal, club is trots

Nederland maakt zaterdag kans op de eerste medaille ooit op het WK softbal. Van de selectie van het Koninkrijksteam zijn drie speelsters afkomstig van Roef! uit Moergestel. “Natuurlijk zijn we als club trots. Maar eigenlijk mogen we als heel Brabant trots zijn, want dit succes komt door de samenwerking tussen diverse clubs”, zegt trainer Jeroen Swers.

De trainer ziet Roef! als de vertegenwoordiger van Brabant. “In het softbal en honkbal heb je grootmachten in de omgeving van Haarlem en Rotterdam. Bij ons staat er Roef! op het shirt, maar het is meer dan de club alleen. In de toekomst zie ik kansen om de beste Brabantse spelers in één team samen te voegen en daarmee nog meer de strijd aan te gaan met de topclubs.”

Swers: “De afgelopen tien jaar zijn er altijd meerdere speelsters van Roef! geweest die deel uitmaakten van het A-team, Jong Oranje of de jeugdploegen. Brabant is een regio waar veel talent vandaan komt. Bij verschillende clubs zijn er initiatieven om de sport zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Met Marjolein Merkx uit Rosmalen, Sterre den Duijn uit Valkenswaard en de Gelderse Charlotte Drijvers is Roef! goed vertegenwoordigd in de nationale selectie. Ook speelden drie speelsters van de selectie in het verleden voor de club uit Moergestel.

De goede prestaties van de softbalsters zorgen ervoor dat de sport landelijk in het nieuws komt. Klaasen: “Het is een hartstikke gave en onderbelichte sport. Het is mooi dat Nederland nu bij de beste vier landen van de wereld zit. De beloning voor het keiharde werken van de speelsters en trainers. Wij merken dat de prestaties van Roef! op het hoogste niveau in Nederland ook aantrekkingskracht hebben richting anderen. De combi tussen breedtesport en topsport is ideaal.”

“Als Roef! werken we samen met andere clubs, zodat talenten mooie stappen kunnen zetten. Vanuit de jeugd direct naar het eerste is een te grote stap, daarom bieden we dankzij een samenwerking met Twins uit Oosterhout een tussenstap aan. Zo kunnen talentvolle speelsters groeien en hopelijk kunnen er een aantal zelfs doorstromen naar de top. Uiteindelijk willen we dat de beste talenten bij het Koninkrijksteam komen.”

Volgens voorzitter Sander Klaasen gaat het Roef! er in eerste instantie om, om softbal zo breed mogelijk op de kaart te zetten. “Het kan soms lastig zijn als je een clubhart hebt, maar we kijken verder dan alleen onze club. We moeten ervoor zorgen dat meer mensen gaan softballen en dat het niveau daardoor stijgt.”

Swers is al bezig aan zijn tiende seizoen in Moergestel. Het landskampioenschap in 2019 was een sportief hoogtepunt. “Zo’n lange periode bij een club is best uniek, maar ik zit hier op mijn plek. Ik heb liefde voor de sport en de speelsters liggen me nauw aan het hart. Als je allemaal gelukkig bent, kun je het beste presteren. Zo lang ze het bij Roef! leuk vinden, blijf ik nog graag een paar jaartjes zitten.”

En dus stapt de Belgische trainer ook komend seizoen drie keer per week in de auto voor een rit van Antwerpen naar Moergestel. “Ik kan de sfeer binnen de club vergelijken met het Nederlands team. Dat is een echte vriendengroep waarbij de speelsters elkaar alles gunnen. Die enorme passie en het plezier zie je terug op het veld.”