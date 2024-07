Man wil huis in brand steken, Kenji ziet dit en blust met vader het vuur

Een huis aan de Lassusstraat in Eindhoven is donderdagnacht geprobeerd in brand te steken. Een man gooide volgens de politie flessen met brandbare vloeistof tegen het huis en stichtte daarna brand.

De politie vermoedt dat er sprake is van een ruzie in de relatiesfeer. De bewoners van het huis waren niet thuis toen de brand gesticht werd. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Voetballen

Kenji van de Ree (15) was in de buurt aan het voetballen toen hij ineens de vlammen zag. Toen hij de man die het vuur aanstak aansprak, rende die ervandoor. Kenji besloot daarop een ruit in te slaan om het vuur samen met zijn vader te blussen, met behulp van een tuinslang. De politie is op zoek naar de verdachte. Hij droeg op het moment van de brandstichting zwarte kleren en verdween rennend. Meer details zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.

Foto: SQ Vision