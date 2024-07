Brand door opladen accu's: 'Heel het huis had in vlammen kunnen opgaan'

Accu's die werden opgeladen veroorzaakten donderdagavond brand in een huis aan de Nuenenseweg in Eindhoven. De bewoners van het huis zijn op vakantie en hadden de accu's kennelijk niet van de stroom gehaald toen ze vertrokken.

Een vrouw die op het huis past terwijl de bewoners op vakantie zijn, ontdekte de brand toen ze 's avonds besloot nog even langs het huis te gaan. Toen ze de deur opentrok, kwam een dikke rookwolk haar tegemoet.

Dikke zwarte rook

De dikke zwarte rook hing in heel het huis. Ze belde daarop de brandweer. Die kon de brandhaard snel lokaliseren en het vuur blussen.

De brand begon volgens de brandweer bij accu’s die opgeladen werden, vermoedelijk van elektrische fietsen. Als die niet van de stroom gehaald worden als ze volledig opgeladen zijn, kan dit gevaarlijke situaties veroorzaken.

'Heel het huis had in vlammen kunnen opgaan'

De schade die de brand veroorzaakte, lijkt mee te vallen. "Maar als de vrouw die op het huis past later was langsgekomen, was de kans groot dat heel het huis in vlammen zou zijn opgegaan", laat een 112-correspondent weten.